Северна Корея обяви, че е направила подводно изпитание на торпедо с изкуствен интелект

Северна Корея е направила в четвъртък подводно изпитание на ново торпедо, изстрелвано с помощта на изкуствен интелект, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на севернокорейската телеграфна агенция КЦТА. Държавната медия определя успешния тест като съществена стъпка в развитието на военноморските сили на страната.

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На проверка бе подложена технологията на задвижването на торпедото, разработена на базата на над 180 теста през последните пет години, отбелязва КЦТА. Агенцията подчертава, че изкуственият интелект е използван за засичане на целите и за насочване на новото високоскоростно високоточно торпедо.

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В четвъртък Пхенян обяви, че в сряда са направени изпитания на два вида стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници, за да се проверят оперативните способности на военноморските сили на Северна Корея и надеждността на средствата за военно възпиране.

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