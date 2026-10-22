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Силно земетресение разлюля Тибет

22 октомври 2026, 19:08 часа 1001 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Силно земетресение разлюля Тибет

Земетресение с магнитуд 7 беше регистрирано около 22:33 ч. местно време (17:33 ч. българско) в китайския автономен район Тибет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Епицентърът на труса е бил в окръг в Северен Тибет, района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайският сеизмологичен център.

Трусът е бил усетен в района. Епицентърът му е бил на около 400 километра от Лхаса, административния център на Тибет.

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Тибет трус земетресение
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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