Теч на секретна информация към Израел от всяка българска кола? Забрана на едно от най-популярните навигационни приложения в България

Едно от най-популярните автомобилни приложения за навигация в България е обект на сериозни обвинения и арена на международен сблъсък в Азия.

Според технологични и автомобилни издания Waze се нарежда сред най-популярните и използвани навигационни приложения в България, като в много отношения, особено за градско шофиране и извънградски пътувания, се конкурира директно с Google Maps.

Към Waze обаче има сериозни обвинения от страна на Малайзия. Страната забрани на държавните служители да използват навигационното приложение на компанията Alphabet, позовавайки се на опасения за сигурността, свързани с израелския му произход, предаде Ройтерс.

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Обвиненията на Малайзия

Малайзия, в която преобладава мюсюлманското население, е твърд поддръжник на палестинската кауза и не поддържа дипломатически отношения с Израел. Премиерът Ануар Ибрахим разпореди забраната с цел "да защити правителствената информация и личните данни на потребителите от заплахата от злоупотреба от страна на израелския режим", съобщи канцеларията му в официално изявление.

От Waze обявиха, че твърденията, че приложението събира секретна правителствена информация или позволява на трети страни да злоупотребяват с личните данни на потребителите, са напълно неверни.

"Waze спазва строги политики за защита на личните данни, които гарантират сигурността на информацията на потребителите и съответстват на международните стандарти за защита на данните", заяви говорител на компанията в писмен отговор до Ройтерс.

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Посолството на Израел в Сингапур засега не е коментирало казуса.

По-рано Ануар заяви, че правителството проучва потенциалните рискове за сигурността, произтичащи от използването на Waze, което според него попада под действието на израелското законодателство. Той препоръча като алтернатива местното навигационно приложение TuJu, разработено от Малайзийската пътна администрация.

от писмо от вторник, адресирано до ръководителите на държавните ведомства, става ясно, че по думите на главния секретар на правителството на Малайзия Шамсул Азри Абу Бакар на всички държавни служители вече е забранено да използват Waze.

В писмото се посочва, че забраната влиза в сила незабавно и следва решение, взето на заседание под председателството на Ануар. Представител на канцеларията на премиера потвърди автентичността на документа.

Приложението Waze е създадено в Израел и използва сателитни сигнали и данни, предоставяни от шофьори, за да предлага информация за трафика в реално време. През 2013 г. то беше придобито от Google - собственост на компания Alphabet.