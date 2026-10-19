Удар по САЩ? Китай иска да ограничи износа на технологии за производство на соларни панели

Като част от по-широк преглед на правилата за износ, който обхваща технологиите за изкуствен интелект и биотехнологиите, публикуван миналата седмица от китайското Министерство на търговията за обществено обсъждане, сега Пекин предложи въвеждането на контрол и върху износа на 12 технологии за производство на соларно оборудване по съображения за националната сигурност.

Ведомството предложи фотоволтаичните разработки да бъдат включени в списъка на технологиите, подлежащи на експортен контрол. Според търговското министерство е необходим по-строг надзор, тъй като соларните технологии намират все по-широко приложение в чувствителни области като аерокосмическата индустрия и отбраната.

Стана ясно, че през април китайските власти са провели предварителни разговори с производители за възможни ограничения върху износа на усъвършенствани технологии за производство на соларни панели.

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Подобна мярка може да застраши плановете на американски компании като Tesla да разширят производството си в САЩ.

Китай вече е ограничил износа на технологии за производство на соларно оборудване и за Индия, съобщи по-рано Ройтерс. Според анализатори Пекин се стреми да запази водещите си позиции в сектора, докато Делхи развива собственото си производство и се опитва да намали зависимостта си от Китай.

Предложените ограничения целят да предотвратят неконтролираното разпространение или неправомерното използване на технологии, като същевременно се запази международният обмен и сътрудничеството в областта на науката и технологиите, посочва китайското министерство.

Източник: Pixabay

Списъка с технологиите, подлежащи на експортен контрол

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До официалното актуализиране на списъка с технологиите, подлежащи на експортен контрол, износителите ще трябва да регистрират определени трансфери на технологии към чужбина. Общественото обсъждане на предложението ще продължи до 15 ноември, предаде БТА.

Сред технологиите, чийто износ Китай възнамерява да забрани, са някои методи за производство на тънки пластини, на соларни клетки с перовскит и на многослойни клетки, които съчетават различни материали за по-ефективно производство на електроенергия, както и технологии за промишлено производство на полисилиций (суровина, използвана при направата на полупроводници и соларни панели, която основно се произвежда в Китай).

Перовскитните клетки са нова технология, която предлага възможност за по-висока ефективност при преобразуването на слънчевата светлина в електроенергия, докато тандемните клетки съчетават слоеве от перовскит и силиций, за да улавят по-широк спектър от слънчевата светлина.

Технологията с кипящ слой за производство на полисилиций - основен материал за соларните панели, е по-евтина и по-енергийно ефективна от традиционния метод за получаване на високочист силиций, известен като метод на „Сименс“ (Siemens - процес, при който високочистият силиций се натрупва върху силициеви елементи, нагрети до висока температура).

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Китай планира също да ограничи, но не и да забрани износа на усъвършенствани технологии за производство на соларни клетки (включително TOPCon, HJT и XBC, позволяващи по-ефективно преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия).