Южна Корея е готова да поеме командването при война

Южна Корея е готова да си върне оперативното командване на съвместните южнокорейско-американски сили в случай на война. Преговорите с Вашингтон за прехвърлянето на тези правомощия, които от 70 години са поели САЩ, напредват. Това съобщи южнокорейският президент И Дже-мьон, предаде Ройтерс.

Южна Корея е изградила мощни въоръжени сили, способни да се противопоставят на Северна Корея, въпреки че Пхенян има ядрени оръжия. Те обаче са последно средство за отбрана, а не за бойни действия във война, заяви И Дже-мьон.

"Казано направо, трябва да си върнем контрола върху военните операции възможно най-скоро. Напълно способни сме на това и преговорите със САЩ като цяло вървят добре", заяви той на брифинг.

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По време на Корейската война (1950–1953 г.) американската армия оглавява силите на ООН, воюващи на страната на Сеул. САЩ поддържат около 28 500 военнослужещи и военно оборудване в Южна Корея като част от съвместната отбрана срещу Северна Корея.

И Дже-мьон вече е заявявал, че възнамерява да приключи прехвърлянето на цялостното командване на съвместните южнокорейско-американски сили при война преди края на петгодишния си мандат през 2030 г. Това е цел, към която южнокорейските правителства се стремят от десетилетия.

Подобна промяна би означавала, че при евентуална война със Северна Корея съюзническите южнокорейски и американски сили ще бъдат командвани от южнокорейски генерал, а не от американски военен командир.

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