Докато в България секциите са празни, в Сърбия чакат на опашки

България стартира изборите си за президент с изключително ниска активност от страна на гражданите. Социолозите са категорични, че гласуващите досега са чувствително по-малко от обикновено. На обратния полюс обаче е Сърбия, където днес също има избори. Там хората са изключително активни в желанието си да упражнят правото си на вот.

Празни секции у нас

Избирателната активност към 09:00 ч. е 2,4%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Мяра", направен по поръчка на NOVA.

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Само 0,5% пък е избирателна активност към 8:30 ч. по данни на социологическата агенция "Маркет линкс".

Към 9 часа регистрираме малко над 2% избирателна активност. Това заяви пред БНР Геновева Петрова от социологическа агенция "Алфа Рисърч".

"В сравнение с предишни избори това означава наистина чувствително по-ниска активност към този момент, особено в сравнение с изборите, които имахме през април, но и в сравнение с първия тур на последните президентски избори през 2021 г. интересът е по-нисък", коментира тя.

"За първи път е толкова пусто и празно в коридора. Може би на хората им дойде до гуша от избори, а може би се възползват от допълнителния час след смяната на времето", заяви член на секционна комисия в Кърджали.

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Опашки в Сърбия

Опашки се образуваха пред секциите в Сърбия и в чужбина за изборите на нов парламент от ранните часове днес. Избирателите започнаха масово да се събират още преди отварянето на секциите в Белград.

Източник: Getty Images

Активността е висока и в други сръбски градове. В чужбина, където според решение на Републиканската избирателна комисия (РИК) гласуването се провежда според сръбското часово време, избирателите застанаха пред секциите в късните часове на нощта.

Живеещи в чужбина в някои части на света, ще трябва да пътуват стотици, дори повече от хиляда километра, до избирателната секция.

В Сърбия се провеждат предсрочни парламентарни избори, на които гражданите гласуват за една от общо 18 листи.

Избирателните секции са отворени от 7:00 до 20:00 часа, а право на глас имат 6 451 292 избиратели. Гласуването се провежда в 8 392 избирателни секции, от които 93 са в чужбина.

Прагът за влизане в парламента е 3 процента от общия брой гласове, докато за 9 малцинствени листи този праг е по-нисък, предаде БТА.

Изборите се наблюдават от няколкостотин наблюдатели от международни мисии на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Европейския парламент.

Изборите се провеждат в навечерието на втората годишнина от смъртта на 16 души при срутване на навес в Нови Сад и се смятат за най-сериозното изпитание за правителството досега.