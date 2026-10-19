Еди Рама обвини Русия и Иран за бурните протести в Албания

Албанският премиер Еди Рама обвини чуждестранни сили, включително Русия и Иран, в намеса в продължаващите антиправителствени протести в страната, предаде Bloomberg. Рама твърди, че властите се опитват да предотвратят ескалация на насилие и кръвопролития. Той също така предупреди, че вълненията могат да повлияят негативно на перспективите на страната за присъединяване към Европейския съюз.
"Имаме достатъчно доказателства за чуждестранна намеса. Зад маските стоят онези, които желаят зло на Албания и искат да я завземат изключително за себе си", заяви премиерът на Албания.
Albania’s PM Edi Rama on the protests: From the very beginning of the Flamingo Revolution, public dissatisfaction was accompanied by a wave of Russian influence across social media. Tens of thousands of fake profiles were created specifically to pretend to be Albanians who wanted to protect nature. They were mobilized, just as thousands and thousands of others were mobilized by the terrorist republic of Iran to protect nature in Albania. How can these things be coincidences? These are not coincidences. There are no coincidences here.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
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Протестите в столицата Тирана започнаха това лято, когато беше обявено, че Affinity Partners, инвестиционна фирма, основана през 2021 година от Джаред Къшнър, зетя на Доналд Тръмп, планира да построи курорт на остров Сазани, който е защитен природен резерват. Рама защити проекта за 1,4 милиарда долара, но протестиращи излязоха на улицата, заявявайки, че строителството ще унищожи лагуните Нарта и Звернец, места за гнездене на прелетни птици (включително фламинго, дали името на протеста) и дом на тюлени-монаси. Участниците в "Революцията на фламинго" поискаха прозрачност от правителството и твърдяха, че строителната техника вече е пристигнала на острова. Те също така се опасяваха, че островът, който отвори врати за обществеността едва през 2015 година, ще бъде затворен, след като курортът бъде построен.
С течение на времето движението разшири исканията си - оставка на Еди Рама, предсрочни избори и отмяна на законодателни промени, които според протестиращите облагодетелстват големите инвеститори за сметка на опазването на околната среда и местните общности.
Police officer catches fire after being hit by a Molotov cocktail during protests in Albania. https://t.co/nv771fWREI— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
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