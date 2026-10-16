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Ескалация на студентските протести в Албания (ВИДЕА)

16 октомври 2026, 6:25 часа 1361 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Ескалация на студентските протести в Албания (ВИДЕА)

Столицата на Албания гори, докато студентските протести ескалират. Студентските демонстрации в Тирана прераснаха в сблъсъци, продължили повече от 10 часа, като протестиращите палеха пожари, влизаха в правителствени сгради и плячкосваха. Протестите започнаха заради условията в университетите и общежитията. Маскирани протестиращи хвърляха камъни, бутилки и импровизирани пиротехнически изделия пред Министерството на образованието, преди полицията да отговори с палки, сълзотворен газ и водни оръдия.

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Демонстранти нахлуха в министерствата на образованието, правосъдието и финансите и обградиха офиса на премиера Еди Рама. Протестиращи нахлуха и в търговски центрове и банки, като пожари бяха запалени по няколко сгради, дървета и пейки в столицата.

Най-малко 40 демонстранти бяха арестувани, а десетки протестиращи, цивилни и полицаи бяха ранени по време на безредиците.

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Президентът Байрам Бегай защити правото на мирен протест, но заяви, че насилието е неприемливо и полицейската сила трябва да остане законна и пропорционална.

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Премиерът Еди Рама отхвърли призивите за оставката си. "Моята отговорност е да изслушвам, да отговарям на основателните опасения и да продължавам да движа Албания напред", заяви той.  

Европейският съюз призова за деескалация и разследване на твърденията за прекомерно полицейско насилие, докато посолството на САЩ призова американците да избягват засегнатите райони.

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Албания студенти протести Еди Рама
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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