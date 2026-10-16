Ескалация на студентските протести в Албания (ВИДЕА)

Столицата на Албания гори, докато студентските протести ескалират. Студентските демонстрации в Тирана прераснаха в сблъсъци, продължили повече от 10 часа, като протестиращите палеха пожари, влизаха в правителствени сгради и плячкосваха. Протестите започнаха заради условията в университетите и общежитията. Маскирани протестиращи хвърляха камъни, бутилки и импровизирани пиротехнически изделия пред Министерството на образованието, преди полицията да отговори с палки, сълзотворен газ и водни оръдия.

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Демонстранти нахлуха в министерствата на образованието, правосъдието и финансите и обградиха офиса на премиера Еди Рама. Протестиращи нахлуха и в търговски центрове и банки, като пожари бяха запалени по няколко сгради, дървета и пейки в столицата.

Protesters in Albania set fire to government buildings Thousands of anti-government demonstrators clashed with riot police in Tirana, the capital of Albania. The protesters attacked the Ministry of Finance, the Prime Minister's office, and several banks, throwing Molotov cocktails at the buildings and setting fire to parts of government and public facilities. — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 16, 2026

Най-малко 40 демонстранти бяха арестувани, а десетки протестиращи, цивилни и полицаи бяха ранени по време на безредиците.

Президентът Байрам Бегай защити правото на мирен протест, но заяви, че насилието е неприемливо и полицейската сила трябва да остане законна и пропорционална.

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Премиерът Еди Рама отхвърли призивите за оставката си. "Моята отговорност е да изслушвам, да отговарям на основателните опасения и да продължавам да движа Албания напред", заяви той.

Европейският съюз призова за деескалация и разследване на твърденията за прекомерно полицейско насилие, докато посолството на САЩ призова американците да избягват засегнатите райони.

Albania: student protests turn into third day of street clashes, demand Rama's resignation https://t.co/rSYeBzCgQu — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) October 15, 2026