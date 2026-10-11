Инфлацията вдигна цените в Гърция

Инфлацията в Гърция отново покачва цените на стоки и горива. Европейската статистическа агенция Евростат отчете рязко покачване на инфлацията през септември на 5% от 3,8% през август. Според експерти въпреки наложените ограничения на търговската печалба за горива и хранителни стоки инфлацията тревожно се покачва. Отчита се, че за една година цената на тока се е покачила с 15%, природния газ с 56%, нафтата за отопление с 54 на сто. Дори сравненията от август и септември показват рязко поскъпване на горивата. Средната цена на бензина е над 2,20 евро в континенталната част и над 2,50 евро по островите.

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Тавани в надценките

Въпреки наложените тавани в надценките на хранителните стоки цените продължават да растат, но по-умерено спрямо енергията. С най-силно увеличение през септември са цените на месо, млечни продукти, яйца и хляба. Правителството увеличи държавната субсидия за литър дизел на 20 цента за литър. До дни ще обяви и новите намалени цени на горивото за отопление. За хранителните стоки е в сила намалена ставка на ДДС на 13%, което съвсем слабо оказа въздействие върху крайната цена. Опозицията продължава да настоява в парламента за временно премахване на акцизите върху горивата, предаде БНР.

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