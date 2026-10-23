Любчо Нешков: Тези, които днес се борят да останат на власт в Сърбия, са същите, които водиха войните на Балканите

„Сърбия е страна, която е много далеч от многопартиен живот, от социологически проучвания, от свобода на медиите. Това е държава, която още не е преживяла падането на Берлинската стена“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Любчо Нешков, собственик на БГНЕС, специалист по балканските теми. „В момента тези, които правят всичко възможно да останат на власт, са същите като онези, които извършиха най-големите кланета и водиха войни на Балканите“, коментира той.

„Вучич не е някакво ново поколение политици. Това е министърът на информацията на сръбския диктатор Милошевич. Неговият партньор Ивица Дачич, на когото се разчита той да запази властта и затова се разделиха преди изборите, беше говорител на Милошевич. И погледнете, всичко, което се случва през последните две години, прилича на началото на разпада на системата при Милошевич“, посочи Нешков.

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„На какво бяхме свидетели ние в Сърбия само преди година и половина? Срещу няколкостотин хиляди души беше използвано звуково оръдие. В момента, когато прочетох тази новина, направих директна асоциация с 9 март 1991 година, когато при масовите протести, знаете, Зоран Джинджич, Вук Драшкович и така нататък, Милошевич какво направи? Изкара танковете. В буквалния смисъл смаза десетки души. Имаше и полицаи, които загинаха. Случващото се в Сърбия пряко ни засяга. Това не са просто избори дали Вучич ще остане на власт, или няма да остане на власт. Защото всичко, което се случва от Видин надолу до Петрич и Сандански, на запад от нас, се дължи именно на този режим“, коментира анализаторът в студиото на „Лице в лице“.

„Кой в момента разклаща обстановката и прави всичко възможно да спре членството на Черна гора в Европейския съюз? Кой изпраща там самолети с престъпници? Кой отрича единството на Босна и Херцеговина? Кой казва, че Македония е Южна Сърбия? Кой използва цялата антиевропейска и проруска пропаганда“, попита Любчо Нешков.

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„Само преди три дни сръбски издания публикуваха данни от Министерството на финансите за това по какъв начин се финансират медии и сдружения в подкрепа на Сърбия в съседните държави. Само в Македония няколко дружества са получили няколкостотин хиляди евро. Официално говорим. Тоест това нещо пряко ни засяга“, коментира той.

„И ако ние смятаме, че там е просто една битка за една партия, за един лидер, за един политик, ние бъркаме тотално. Така, както подценихме гърба си в Черно море, когато започнаха през 2008–2009 година тези процеси в Абхазия и така нататък, да не се връщам. В момента ние сме изправени пред едно предизвикателство, което може да доведе отново до генерална репетиция. И аз много съжалявам и ми е много тъжно, когато чувам нашите политици и държавници да говорят: „О, това е европейски въпрос, това е...“. Не, уважаеми, скъпи български политици, които толкова милеете за националните интереси, това е ваш европейски въпрос! Няма да разчитате на Кая Калас, на Марта Кос, доказан служител на сръбските служби“, заяви журналистът.

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