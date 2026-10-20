Спорт:

Македонски министър твърди, че получил мълчаливо съгласие от Катя Ивкова за Ива Михайлова

20 октомври 2026, 13:16 часа 1436 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на здравеопазването
Македонски министър твърди, че получил мълчаливо съгласие от Катя Ивкова за Ива Михайлова

Здравният министър Сашо Клековски заяви, че той и българският министър на здравеопазването са постигнали мълчаливо съгласие, че случаят с Ива Михайлова не е здравен, а правен проблем, пише македонската медия Скопје1.мк след визитата на Клековски в София. „По принцип постигнахме мълчаливо съгласие, че въпросът с Ива Михайлова не е здравен, а правосъден, защото лицето е беглец от правосъдието и е издирвано с международна заповед за арест. Тъй като е правосъден, а не здравен въпрос, не го разглеждахме“, са били точните думи на министъра на здравеопазването на Северна Македония.

В България няма и дума за такова "мълчаливо съгласие"

В съобщенията в българските медии и от прессъобщението на Министерство на здравеопазването обаче няма информация дали темата за Ива Михайлова, която се прибра да се лекува в България, е била повдигана. 

Припомняме, че вчера министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният колега от Република Северна Македония подписаха в София План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г. Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството в областта на здравеопазването и медицинската наука. ОЩЕ: Щял да идва в България: Македонският здравен министър отрича здравословните проблеми на Ива Михайлова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ива Михайлова Катя Ивкова Сашо Клековски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес