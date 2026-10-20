Македонски министър твърди, че получил мълчаливо съгласие от Катя Ивкова за Ива Михайлова

Здравният министър Сашо Клековски заяви, че той и българският министър на здравеопазването са постигнали мълчаливо съгласие, че случаят с Ива Михайлова не е здравен, а правен проблем, пише македонската медия Скопје1.мк след визитата на Клековски в София. „По принцип постигнахме мълчаливо съгласие, че въпросът с Ива Михайлова не е здравен, а правосъден, защото лицето е беглец от правосъдието и е издирвано с международна заповед за арест. Тъй като е правосъден, а не здравен въпрос, не го разглеждахме“, са били точните думи на министъра на здравеопазването на Северна Македония.

В България няма и дума за такова "мълчаливо съгласие"

В съобщенията в българските медии и от прессъобщението на Министерство на здравеопазването обаче няма информация дали темата за Ива Михайлова, която се прибра да се лекува в България, е била повдигана.

Припомняме, че вчера министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният колега от Република Северна Македония подписаха в София План за сътрудничество между двете министерства за периода 2026-2028 г. Документът предвижда съвместни инициативи, обмен на медицинска експертиза и развитие на партньорството в областта на здравеопазването и медицинската наука. ОЩЕ: Щял да идва в България: Македонският здравен министър отрича здравословните проблеми на Ива Михайлова