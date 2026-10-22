МВнР: Пребилите Християн Пендиков бяха оневинени - затова е очевидно къде е Северна Македония по пътя към ЕС

Няма и два часа и македонският съд оправда пребилите Християн Пендиков. Отново Северна Македония не осъди извършители на престъпление от омраза срещу проява на българско самосъзнание. Това е недопустимо - затова и евроинтеграцията на Северна Македония е на такава фаза (т.е. доникъде). Това се казва в позиция на МВнР - Още: Три години след побоя над Пендиков: Съдът в Охрид оневини нападателите

Позицията на МВнР

Днес в Охрид се проведе първото заседание по подновеното дело за жестокия побой през януари 2023 г. над Християн Пендиков. Тогава омразата доведе македонския българин до ръба на парализа и наложи продължителното му лечение в България.

Припомняме, че нападателите му вече бяха осъдени с незначителни присъди на първа инстанция през 2025 г., като по необясними причини мотивът "омраза" отпадна от съображенията на съда. Впоследствие Апелативният съд в Битоля върна делото за повторно разглеждане на първа инстанция.

На днешното си заседание, за по-малко от два часа, Основният съд в Охрид изцяло оправда извършителите на побоя. По този начин съдебната система в Република Северна Македония за пореден път остави без последствия тежко престъпление от омраза срещу македонски българин и онагледи причините за изоставането на съседната държава в европейската интеграция.

Недопустимо е по-нататъшното утвърждаване на чувството за безнаказаност при престъпления от омраза в Република Северна Македония. Именно поради натрупването на подобни проблеми, Европейският компромис от 2022 г. постави акцент върху темата за правата на българите. Резултатите от неизпълнението на този компромис, включително за евроинтеграцията на страната, са очевидни.

България ще продължава да оказва пълна подкрепа на Християн Пендиков и всички българи в Република Северна Македония в тяхната борба за справедливост и равни права, независимо колко време и усилия ще отнеме това.

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