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"Падна Орбан, падна Вучич - знаем кой следва": Социалните мрежи избухнаха с шеги за Мицкоски

26 октомври 2026, 10:18 часа 301 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Мицкоски
"Падна Орбан, падна Вучич - знаем кой следва": Социалните мрежи избухнаха с шеги за Мицкоски

"Падна Орбан, падна Вучич. Знаем кой следва...", както и "Мицко остана сам". Социалните мрежи не пестят подигравки по адрес на македонския премиер Християн Мицкоски и броят оставащото му време на власт. Поводът е загубата на Александър Вучич в Сърбия, която последва тази на Орбан през пролетта. За връзките между Будапеща, Белград и Скопие се говори отдавна, както от опозицията в югозападната ни съседка, така и от български политици и анализатори и в редица журналистически разследвания.

Като се започне от сръбското влияние в Северна Македония и се премине през разкритията за медийната мрежа за влияние на Орбан в съседката ни - това са само част от примерите за връзката между бившия унгарски премиер, Вучич и Мицкоски. ОЩЕ: Опозицията в РСМ проговори: Мицоски не е водил независима политика в САЩ, а е рекламирал Вучич (ВИДЕО)

"Падна Орбан, падна Вучич, всички знаем кой следва", каза и лидерът македонската опозиция Венко Филипче от СДСМ, цитирани от Скопје1.мк. 

Междувременно потребители пишат, че правителството на Мицкоски ще падне. Такива коментари има и под поста на вицепремиера и сръбски агент Иван Стоилкович, в който той се хвали как листата на Вучич е победила в Северна Македония, въпреки че е загубила в Сърбия.

Ефектът на доминото и "децата на Путин"

Вече се разпространяват вирусно и генерирани от изкукствен интелект колажи в социалните мрежи, които показват домино с изображение на Орбан, Вучич и накрая е Мицкоски, като той все още не е паднал. 

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Изглежда първоизточникът на това изображение, както и на фразата, че първо е паднал Орбан, после Вучич и че наред е Мицкоски - е македонският политически активист Герасим Лазов във "Фейсбук". Според него ефектът на доминото се разгръща.

Потребители се шегуват под неговия пост, че тримата са "децата на Путин". 

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Виктор Орбан Александър Вучич сръбски избори Християн Мицкоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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