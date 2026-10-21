Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с новоизбрания премиер на Румъния Лука Никулеску

Министър-председателят Румен Радев поздрави в телефонен разговор новоизбрания премиер на Румъния Лука Никулеску и му пожела успехи в бъдещата му дейност. Румен Радев бе сред първите чуждестранни премиери поздравили и разговаряли с новия румънски премиер.

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Министър-председателите на България и Румъния бяха единни в решимостта си да работят активно за по-нататъшното развитие на двустранното стратегическо партньорство с акцент върху подобряване на транспортната, енергийната и инфраструктурната свързаност, както и да насърчават и подкрепят бизнес контактите между компании и институции от двете страни. Особено внимание в разговора е поставено върху продължаването на съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Турция за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. Премиерът Румен Радев покани Лука Никулеску да посети страната ни за продължаване на политическия диалог между България и Румъния на най-високо равнище.

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