Пренареждане на силите в Егейско море? Германия и Гърция с общ проект за модерни подводници

Изглежда силите в Егейско море се пренареждат след като Германия изяви желание да си сътрудничи с Гърция по бъдещата програма на Атина за изграждане на съвременни подводници. Германският министър на отбраната Борис Писториус изрази желанието на страната си да сътрудничи с Гърция за съвременни модели подводници Type 212 CD. Това се случи по време на среща в сряда с гръцкия си колега Никос Дендиас на полигона Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini.
Накратко за гръцкия план за подводниците
Програмата за новите подводници на гръцкия флот е планирана за периода след 2030 г., като дискусиите за избора на новите кораби ще започнат след националните избори в Гърция през 2027 г.
I had the pleasure of meeting in #Crete with Minister of Defence of Germany @PistoriusBoris. During our bilateral talks, we exchanged views on our shared understanding of cutting edge issues that concern NATO and the EU. We also agreed to be in constant contact on the security issues and challenges that concern the two sides. Furthermore, we attended the final phase of live fire exercise "Spartan Arrow" at the NATO Missile Firing Installation (NAMFI). Finally, I extended an invitation to Mr. Pistorius to visit #Athens at the earliest opportunity.— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 14, 2026
Какво се договориха до момента?
Писториус отбеляза, че строителството на подводници може да се осъществи в Гърция и определи страната като „доверен партньор“.
Дендиас подчерта целта на Гърция да укрепи военните връзки с Германия чрез съвместни обучения, приемане на германски сили, подобряване на оперативната съвместимост и придобиване на споделени платформи.
Той също така покани Писториус на официално посещение в Атина, за да поддържа текущия диалог.
Министрите обсъдиха също съвместното участие на гръцките и германските сили в КФОР, обучението на пилоти в Каламата и гръцкия интерес към ракетите IRIS-T SLS, тествани на Крит. ОЩЕ: Гръцко-френското сътрудничество: Обмислят производство на общи подводници и кораби