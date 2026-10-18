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Пренареждане на силите в Егейско море? Германия и Гърция с общ проект за модерни подводници

18 октомври 2026, 21:00 часа 1897 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пренареждане на силите в Егейско море? Германия и Гърция с общ проект за модерни подводници

Изглежда силите в Егейско море се пренареждат след като Германия изяви желание да си сътрудничи с Гърция по бъдещата програма на Атина за изграждане на съвременни подводници. Германският министър на отбраната Борис Писториус изрази желанието на страната си да сътрудничи с Гърция за съвременни модели подводници Type 212 CD. Това се случи по време на среща в сряда с гръцкия си колега Никос Дендиас на полигона Крит, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Накратко за гръцкия план за подводниците

Програмата за новите подводници на гръцкия флот е планирана за периода след 2030 г., като дискусиите за избора на новите кораби ще започнат след националните избори в Гърция през 2027 г.

Какво се договориха до момента?

Писториус отбеляза, че строителството на подводници може да се осъществи в Гърция и определи страната като „доверен партньор“.

Дендиас подчерта целта на Гърция да укрепи военните връзки с Германия чрез съвместни обучения, приемане на германски сили, подобряване на оперативната съвместимост и придобиване на споделени платформи.

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Той също така покани Писториус на официално посещение в Атина, за да поддържа текущия диалог.

Министрите обсъдиха също съвместното участие на гръцките и германските сили в КФОР, обучението на пилоти в Каламата и гръцкия интерес към ракетите IRIS-T SLS, тествани на Крит. ОЩЕ: Гръцко-френското сътрудничество: Обмислят производство на общи подводници и кораби

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Германия Егейско море Гърция подводници Никос Дендиас
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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