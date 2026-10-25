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Разкъсаха й торбите с покупки: Нападнаха майката на Вучич в Сърбия (СНИМКА)

25 октомври 2026, 19:32 часа 738 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Aleksandar Vučić
Разкъсаха й торбите с покупки: Нападнаха майката на Вучич в Сърбия (СНИМКА)

В деня на сръбските парламентарни избори белградските медии съобщават, че майката на Александър Вучич - Ангелина е била нападната словесно и физически, предаде сръбското издание "Данас". Това се случило тази сутрин близо до пазара „Каленич“. Твърди се, че тя била нападната от „група по-млади мъже я блъскали, викали ѝ и разкъсвали торбите й с хранителни стоки, които е носила от пазара“.

Задържан ли е извършителят?

Следобяд стана ясно, че според разпореждане на Първа основна прокуратура е арестуван заподозрян за нападението над Ангелина Вучич, съобщи днес Радиотелевизия на Сърбия.

Първа реакция

Междувременно по-рано през деня Сръбската прогресивна партия (СПС) съобщи за нападението и  остро осъди случилото се. 

Избирателната активност в Сърбия 

 Днес синът й Александър Вучич се състезава със "Студентската листа" на предсрочния парламентарен вот, който дойде след две години гняв срещу неговия режим. 

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Според последната информация на Центъра за свободни избори и демокрация избирателната активност към 17:00 часа е 60,9 процента, предаде сръбското издание "Данас". Гласуването на сърбите в чужбина също беше много активно днес, като се забелязваха опашки както на Балканите, така и в Европа и САЩ. ОЩЕ: Камъни срещу журналисти и бой: Сръбските избори преминават с висока активност, напрежение и купуване на гласове (ВИДЕА)

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Сърбия Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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