Рекорд в Сърбия: Близо 68% избиратели отидоха до урните, студентите се събират на площада (ВИДЕО)

Почти 68 процента от регистрираните избиратели са отишли до избирателните секции в Сърбия до 19:00 часа сръбско време, което е рекордна избирателна активност, съобщи сръбското издание "Данас". Студентите обявиха своята оценка, че до 19:00 часа около 66,8% от избирателите са гласували. Центърът за изследвания, прозрачност и отчетност публикува прогнозата си за избирателната активност до 19:00 часа, която е 67,8 процента. За сравнение, на изборите през 2023 г. тя е била 55,5 процента до 19:00 часа, добавиха те. Според последните данни на Центъра за свободни избори и демокрация до 19:00 часа около 67,6% от избирателите са гласували на сръбсксите избори.
Serbia is recording its highest voter turnout in years in Sunday’s snap parliamentary election, seen as the biggest challenge yet to Aleksandar Vučić’s more than decade-long grip on power. Election monitor CRTA put turnout at 67.8% by 7 p.m., compared with 55.5% at the same point in the 2023 election, with long queues reported across the country and at polling stations abroad. Analysts say high turnout favors the student-backed Student List, which grew out of nearly two years of protests sparked by the deadly November 2024 canopy collapse at Novi Sad’s railway station. Vučić has said he would accept defeat, with first results expected later tonight.— Clash Report (@clashreport) October 25, 2026
Изборите приключиха: Студентите се събират на площада
В 20:00 часа сръбско време избирателните секции в цяла Сърбия се затварят и всеки, който е бил на опашката за гласуване по това време, ще има право да гласува. Изборният ден беше белязан от големи тълпи и опашки пред избирателните секции, както и от множество инциденти. Към 20:35 ч. местно време група граждани се събраха близо до Лондон на улица „Краля Милано“, показвайки три пръста в подкрепа на Студентската листа, а колите им натискаха клаксони в знак на подкрепа, съобщава репортер на „Данас“.
Grupa građana okupila se na raskrsnici kod Londona. Dizu tri prsta u znak podrske Studentskoj listi, a vozila u prolazu im trube. U pitanju je raskrsnica u blizini RIK-a, a Ulica kralja Milana koja je od jutros zatvorena. Čitajte https://t.co/ybyaZCjTKr https://t.co/KHsd2g1IID— Insajder TV (@Insajder_net) October 25, 2026