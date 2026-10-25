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Рекорд в Сърбия: Близо 68% избиратели отидоха до урните, студентите се събират на площада (ВИДЕО)

25 октомври 2026, 21:52 часа 988 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рекорд в Сърбия: Близо 68% избиратели отидоха до урните, студентите се събират на площада (ВИДЕО)

Почти 68 процента от регистрираните избиратели са отишли ​​до избирателните секции в Сърбия до 19:00 часа сръбско време, което е рекордна избирателна активност, съобщи сръбското издание "Данас". Студентите обявиха своята оценка, че до 19:00 часа около 66,8% от избирателите са гласували. Центърът за изследвания, прозрачност и отчетност публикува прогнозата си за избирателната активност до 19:00 часа, която е 67,8 процента. За сравнение, на изборите през 2023 г. тя е била 55,5 процента до 19:00 часа, добавиха те. Според последните данни на Центъра за свободни избори и демокрация до 19:00 часа около 67,6% от избирателите са гласували на сръбсксите избори. 

Изборите приключиха: Студентите се събират на площада

В 20:00 часа сръбско време избирателните секции в цяла Сърбия се затварят и всеки, който е бил на опашката за гласуване по това време, ще има право да гласува. Изборният ден беше белязан от големи тълпи и опашки пред избирателните секции, както и от множество инциденти. Към 20:35 ч. местно време група граждани се събраха близо до Лондон на улица „Краля Милано“, показвайки три пръста в подкрепа на Студентската листа, а колите им натискаха клаксони в знак на подкрепа, съобщава репортер на „Данас“.

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Студенти Сърбия избирателна активност сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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