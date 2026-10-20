След повече от 5-месечна политическа криза, Румъния отново има редовно правителство. Днес парламентът в Букурещ одобри с 280 гласа, при нужни 233, състава на правителството, предложен Лука Никулеску. Новото правителство практически е на Социалдемократическата партия – 12 от 19 министри са от партията, която преди 5 месеца, в коалиция с крайнодясната АУР, свали чрез вот на недоверие правителството на Боложан. Останалите 7 министри са независими, но се счита че са свързани с президента Никушор Дан.

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"Румъния няма време за губене. Не можем да обещаем незабавно възстановяване, но имаме задължението да защитим най-уязвимите. Пенсиите ще бъдат индексирани от 2027 г. в рамките на заложения дефицит. Междувременно пенсионерите с ниски пенсии, семействата с ниски доходи и домакинствата, засегнати от разходите за енергия, ще получат целева помощ", обяви Лука Никулеску, избран за министър-председател на Румъния.

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Никулеску беше четвъртата номинация за премиер на президента Никушор Дан след свалянето на правителството на Илие Боложан в началото на май тази година. Оттогава Румъния беше управлявана от правителството в оставка на Боложан, което обаче имаше ограничени правомощия.