Румъния ще работи за това и сама да се пази от мини и дронове в Черно море

След серията от атаки с дронове срещу търговски кораби край бреговете ѝ, Румъния взе решение да ускори развиването на способностите си за наблюдение и оборудване за противодействие на мини и дронове в Черно море. Това съобщи Ройтерс, като се позова на Върховния съвет за национална отбрана (CSAT) на Румъния.

Заседанието на Върховния съвет за национална отбрана беше свикано вчера от румънския президент Никушор Дан.

Досега най-малко 7 товарни кораба са били ударени близо до бреговете на Румъния и България през последните две седмици, като се съобщава за около 30 загинали или изчезнали моряци, припомня агенцията.

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Румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха два руски дрона от най-новото поколение над румънски териториални води в събота.

От НАТО заявиха във вторник, че ще изпратят още самолети за морско наблюдение, радарни системи и дронове в Черно море, предаде БТА.

Изявлението на Върховния съвет за национална отбрана гласи, че скорошните атаки срещу кораби са преки последици от руската агресия отвъд границите на Украйна, информира още агенцията.

След заседанието беше посочено, че Румъния ще се стреми да подобри сътрудничеството си с другите членове на НАТО България и Турция, които също имат излаз на Черно море.

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