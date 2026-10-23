Сръбските студенти закриха кампанията си с огромен митинг преди изборите в неделя (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха по улиците на сръбската столица Белград за последния митинг на движението "Студентска листа" преди парламентарните избори, насрочени за неделя. От тази нощ влиза в сила забрана за предизборна агитация, която ще продължи до затварянето на избирателните секции в 20.00 часа местно време (21.00 ч. българско) на 25 октомври. Последният ден от кампанията бе белязан от многохиляден студентски митинг на белградския площад "Славия".
Mass opposition rally in Belgrade Hundreds of people took to the streets of Serbia’s capital for the final rally of the Student List movement ahead of the parliamentary elections. The election will take place on October 25. The ruling coalition, led by the Serbian Progressive Party, will be represented by Aleksandar Vučić, who stepped down as president to run for prime minister. The main challenger to the ruling coalition will be the Student List, led by Ilija Srdanović, a cardiologist from Novi Sad.— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026
Последните сондажи сочат почти изравнени резултати за двата основни опонента. Подкрепяната от младежите "Студентска листа" води в проучванията с 44,5% пред "Сръбската Прогресивна партия" на президента Александър Вучич, която събира 42,7% от гласовете. "Студентска листа“ е неконвенционално политическо движение, родено от масовите антиправителствени протести , които продължават вече почти две години. Негов лидер е 56-годишният д-р Илия Сърданович, кардиолог от Нови Сад. Именно от града тръгнаха протестите срещу Вучич, след като срутена козирка на автогарата в Нови сад отне живота на 16 души.
Protesters in Belgrade cleaned up the square themselves after the rally ended. https://t.co/XydYaXuhMi— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026
В социалните мрежи се появиха кадри, според които протестиращите студенти почистват сами улиците след последната предизборна проява.
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