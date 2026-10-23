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Сръбските студенти закриха кампанията си с огромен митинг преди изборите в неделя (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 1:42 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сръбските студенти закриха кампанията си с огромен митинг преди изборите в неделя (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха по улиците на сръбската столица Белград за последния митинг на движението "Студентска листа" преди парламентарните избори, насрочени за неделя. От тази нощ влиза в сила забрана за предизборна агитация, която ще продължи до затварянето на избирателните секции в 20.00 часа местно време (21.00 ч. българско) на 25 октомври. Последният ден от кампанията бе белязан от многохиляден студентски митинг на белградския площад "Славия".

Последните сондажи сочат почти изравнени резултати за двата основни опонента. Подкрепяната от младежите "Студентска листа" води в проучванията с 44,5% пред "Сръбската Прогресивна партия" на президента Александър Вучич, която събира 42,7% от гласовете. "Студентска листа“ е неконвенционално политическо движение, родено от масовите антиправителствени протести , които продължават вече почти две години. Негов лидер е 56-годишният д-р Илия Сърданович, кардиолог от Нови Сад. Именно от града тръгнаха протестите срещу Вучич, след като срутена козирка на автогарата в Нови сад отне живота на 16 души.

В социалните мрежи се появиха кадри, според които протестиращите студенти почистват сами улиците след последната предизборна проява.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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