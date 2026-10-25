Сърбите свалят Вучич? 60% избирателна активност на изборите (ВИДЕО)

Според последната информация на Центъра за свободни избори и демокрация избирателната активност към 17:00 часа е 60,9 процента, предаде сръбското издание "Данас". Гласуването на сърбите в чужбина също беше много активно днес, като се забелязваха опашки както на Балканите, така и в Европа и САЩ. Диаспората на днешните извънредни парламентарни избори в Сърбия е организирано в 93 избирателни секции в 37 държави, като регистрирани бяха рекордните над 102 000 граждани, добавя медията. Републиканската избирателна комисия (РИК) реши, че избирателните секции в чужбина за извънредни парламентаристи се отварят и затварят едновременно с това в Сърбия (от 07:00 до 20:00 ч. централноевропейско време).

Поради тази промяна в сравнение с предишни избори, когато датите бяха коригирани спрямо местните часови зони, някои избиратели в диаспората трябваше да гласуват през нощта и рано сутринта.

Опашки в чужбина

Пред посолството на Сърбия в Сараево тази сутрин се беше образувала дълга опашка от сръбски граждани, които гласуват на извънредните парламентарни избори в Сърбия, а според членовете на избирателната комисия интересът е по-голям от предишни години.

В Босна и Херцеговина бяха открити общо 28 избирателни секции, където малко по-малко от 20 000 граждани на Сърбия имат право да гласуват. Гласуват могат тези, които пребивават в Сърбия и са се регистрирали своевременно за гласуване в чужбина.

Опашката за гласуване беше регистрирана и в Любляна.

Опашки от избиратели се образуваха днес пред посолството на Сърбия в Загреб, където сръбски граждани, живеещи в Хърватия, гласуват на извънредните парламентарни избори, а до избирателната секция идват и от други части на страната, включително Задар и Ровин, съобщи порталът "Индекс".

Според портала „Индекс“, гласуването се провежда в избирателна секция номер 82 в посолството на Сърбия, а избирателите търпеливо чакат на опашка. Пред сградата има два полицейски автомобила, докато полицаи охраняват избирателната секция.

Въпреки дъждовния ден, пред избирателната секция в Щутгарт също има тълпа.

Дълга опашка, въпреки че беше нощ, беше регистрирана пред избирателната секция във Вашингтон, където гласуват граждани на Сърбия.

Също така, от тази сутрин пред посолството на Сърбия във Виена е регистрирана дълга опашка и тълпи от хора.

В Чикаго гласуването се проведе от 01:00 до 14:00 часа местно време, а в Ню Йорк и Вашингтон от 02:00 до 15:00 часа местно време. Избирателните секции в Лос Анджелис отвориха в 23:00 часа и беше регистрирана опашка от стотици хора.

Дълги опашки бяха регистрирани и по време на днешното гласуване в Мадрид.

I u Madridu je zabeležena velika izlaznost državljana Srbije na vanredne parlamentarne izbore. https://t.co/rFZXmXuF6s — Autonomija Info (@autonomijandnv) October 25, 2026