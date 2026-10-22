Три години след побоя над Пендиков: Съдът в Охрид оневини нападателите

Три години след побоя над македонския българин Християн Пендиков в Северна Македония - съдът в Охрид е оневинил нападателите му, става ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук". Самият Пендиков определя това решение като позорно и "срамен акт за една държава, която твърди, че е правова" и което според него показва защо никой няма доверие в съдебната система там. "За по-малко от два часа двамата, които ме пребиха жестоко, бяха освободени от наказателна и всякаква друга отговорност. Днешният ден отново показва, че насилието срещу българите в Северна Македония е безнаказано", смята Пендиков.

По думитему става въпрос за несправедливост, която обяснява защо тази държава остава и ще остане толкова далеч от Европейския съюз.

"Няма да мълча! Няма да се откажа да търся справедливост! И няма да позволя случилото се с мен да бъде забравено. Да си българин не е престъпление! Да отстояваш своята идентичност не е престъпление! А правото на справедливост трябва да принадлежи на всеки човек, независимо от неговата националност", пише още Пендиков.

Видно от снимката на делото са присъствали български депутати, както от управляващите, така и от опозицията.

https://www.actualno.com/tagnews/%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2.html

Побоят над Пендиков.

Припомняме, че на 19 януари 2023 г. 23-годишният Християн Пендиков бе нападнат в гръб от Илия Спасески и още двама души. Нападението е било извършено около 22.00 часа българско време пред заведението "Тино".

Пендиков е бил заедно с още едно момиче. Преди да напусне бара той е бил обиждан и провокиран от компанията на Спасески. Той беше със спукани ребра и счупена челюст и се наложи операция в България. ОЩЕ: Секретарят на българския клуб в Охрид е със спукани ребра и счупена челюст