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В Черно море: Румъния свали дронове там, където бяха ударени 2 кораба. Зеленски с ново предупреждение

17 октомври 2026, 21:01 часа 5038 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
В Черно море: Румъния свали дронове там, където бяха ударени 2 кораба. Зеленски с ново предупреждение

Румъния е свалила два дрона над Черно море, което е поредният случай от цяла поредица, за които се смята, че са последица от руската инвазия в Украйна. "Два дрона бяха атакувани и свалени преди няколко минути от румънски военни пилоти над Черно море, мигове след като незаконно влязоха в страната ни", написа министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца в страницата си във Facebook. Дроновете са свалени от изтребители F-16 на около 20 километра югоизточно от град Сулина - именно в този район тази седмица бяха ударени с дронове два кораба.

"Първият дрон навлезе в националното въздушно пространство в 17:59 [местно време] и беше свален в рамките на две минути", каза Мируца. Вторият е свален в 18:05, 5 минути след навлизането му в румънското въздушно пространство. Два F-16 на румънските военновъздушни сили са атакували дроновете, според прессъобщение на румънското министерство на отбраната.

"Черно море ще бъде отново безопасно. Черно море служи като критична морска артерия за световния износ на зърно, енергийни ресурси и промишлени стоки, което прави неговата стабилност жизненоважна за международната продоволствена и енергийна сигурност", написа в Twitter министърът на външните работи Оана Цою в "X", добавяйки, че НАТО ще обсъди въпроса във вторник, 20 октомври, на среща на Северноатлантическия съвет.

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През последното денонощие обаче в Молдова са навлезли 5 дрона и са се разбили на молдовска територия. Молдова привика за обяснение руския посланик Олег Озеров, като посочи, че това е последствие от руската агресия в Украйна.

Нова руска заплаха - откъм Беларус

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия вече инсталира ретранслационни станции на територията на Беларус, за да използва въздушен коридор за дронове и да засили атаките си.

"Но това не им е достатъчно. Те се нуждаят от подкрепата на Лукашенко, за да разположат балистични ракети и в Беларус. А разполагането на балистични ракети в Беларус представлява заплаха предимно за Запада", каза Зеленски по време на онлайн брифинг с журналисти.

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Румъния F-16 война Украйна сваляне на дронове ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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