В Черно море: Румъния свали дронове там, където бяха ударени 2 кораба. Зеленски с ново предупреждение

Румъния е свалила два дрона над Черно море, което е поредният случай от цяла поредица, за които се смята, че са последица от руската инвазия в Украйна. "Два дрона бяха атакувани и свалени преди няколко минути от румънски военни пилоти над Черно море, мигове след като незаконно влязоха в страната ни", написа министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца в страницата си във Facebook. Дроновете са свалени от изтребители F-16 на около 20 километра югоизточно от град Сулина - именно в този район тази седмица бяха ударени с дронове два кораба.

"Първият дрон навлезе в националното въздушно пространство в 17:59 [местно време] и беше свален в рамките на две минути", каза Мируца. Вторият е свален в 18:05, 5 минути след навлизането му в румънското въздушно пространство. Два F-16 на румънските военновъздушни сили са атакували дроновете, според прессъобщение на румънското министерство на отбраната.

Romanian F-16s shot down two Russian jet-powered Geran attack drones over the Black Sea near Sulina on Saturday, after they entered Romanian airspace. Romania’s Defense Ministry released cockpit images from the engagement. https://t.co/9pruDbGtSl — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

"Черно море ще бъде отново безопасно. Черно море служи като критична морска артерия за световния износ на зърно, енергийни ресурси и промишлени стоки, което прави неговата стабилност жизненоважна за международната продоволствена и енергийна сигурност", написа в Twitter министърът на външните работи Оана Цою в "X", добавяйки, че НАТО ще обсъди въпроса във вторник, 20 октомври, на среща на Северноатлантическия съвет.

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През последното денонощие обаче в Молдова са навлезли 5 дрона и са се разбили на молдовска територия. Молдова привика за обяснение руския посланик Олег Озеров, като посочи, че това е последствие от руската агресия в Украйна.

Нова руска заплаха - откъм Беларус

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия вече инсталира ретранслационни станции на територията на Беларус, за да използва въздушен коридор за дронове и да засили атаките си.

"Но това не им е достатъчно. Те се нуждаят от подкрепата на Лукашенко, за да разположат балистични ракети и в Беларус. А разполагането на балистични ракети в Беларус представлява заплаха предимно за Запада", каза Зеленски по време на онлайн брифинг с журналисти.

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