В телефонен разговор: Радев и Ердоган се договориха за общи действия за сигурността на корабоплаването в Черно море

​България и Турция ще засилят сътрудничеството си с Румъния за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. Това договориха премиерът Румен Радев и турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на телефонен разговор днес, съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата лидери обсъдиха разширяването на двустранните и тристранните инициативи за сигурността в Черно море на фона на ударите с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Турският президент изрази съпричастност във връзка с атаките.

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Радев и Ердоган се обединиха около позицията, че въвеждането на мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумно и постижимо решение. Предложението беше представено от българския премиер на заседание на Европейския съвет.

Сред останалите обсъдени въпроси бяха увеличаването на капацитета на граничните пунктове и подобряването на свързаността между България и Турция, включително с финансова подкрепа от Европейския съюз.

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В тази връзка Радев покани Ердоган на среща на високо равнище в София в началото на следващата година. Форумът ще се проведе под егидата на Европейската комисия и ще бъде посветен на свързаността между Европа и Централна Азия.