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Вучич падна: Студентите в Сърбия ликуват (ВИДЕА)

25 октомври 2026, 22:48 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Aleksandar Vučić
Вучич падна: Студентите в Сърбия ликуват (ВИДЕА)

След рекордна избирателна активност от близо 68% бившият сръбски президент Александър Вучич призна загубата си на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, предаде "Данас". „Въз основа на извадката е ясно, че загубихме тези избори“, заяви Александър Вучич, водачът на листата на Сръбската прогресивна партия от предизборния щаб, пише още сръбското издание. Той обяви, че студентската листа има около 130 места, докато партията му има около 105 мандата, както и че никоя друга листа не е влязла в парламента.

 

Студентите вече ликуват по площадите  

Хърватската медия "Индекс" съобщава как студентите се радват по площадите на Белград, бият клаксони и ръкопляскат.

Междувременно студентите призоваха гражданите на Белград да не се събират близо до местата, където е забелязано засилено присъствие на полиция и лица, които не са униформени. Посланието им идва в момент, когато допълнителни полицейски сили, включително членове на жандармерията, се разполагат в центъра на столицата по време на изборния ден.

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„Призоваваме всички граждани на Белград да не се събират близо до мястото, където е наблюдавано засилено присъствие на полиция и неуниформени лица. Безопасно, спокойно и достойно докрай“, заявиха студентите в блокадата, съобщава Данас, цитирайки N1. 

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Сърбия Александър Вучич сръбски избори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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