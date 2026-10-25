Вучич падна: Студентите в Сърбия ликуват (ВИДЕА)

След рекордна избирателна активност от близо 68% бившият сръбски президент Александър Вучич призна загубата си на предсрочните парламентарни избори в Сърбия, предаде "Данас". „Въз основа на извадката е ясно, че загубихме тези избори“, заяви Александър Вучич, водачът на листата на Сръбската прогресивна партия от предизборния щаб, пише още сръбското издание. Той обяви, че студентската листа има около 130 места, докато партията му има около 105 мандата, както и че никоя друга листа не е влязла в парламента.

Студентите вече ликуват по площадите

Хърватската медия "Индекс" съобщава как студентите се радват по площадите на Белград, бият клаксони и ръкопляскат.

BREAKING: Aleksandar Vučić conceded defeat in Serbia’s snap parliamentary election, saying the student-backed Student List had won. https://t.co/bGjsVq47u6 — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Междувременно студентите призоваха гражданите на Белград да не се събират близо до местата, където е забелязано засилено присъствие на полиция и лица, които не са униформени. Посланието им идва в момент, когато допълнителни полицейски сили, включително членове на жандармерията, се разполагат в центъра на столицата по време на изборния ден.

„Призоваваме всички граждани на Белград да не се събират близо до мястото, където е наблюдавано засилено присъствие на полиция и неуниформени лица. Безопасно, спокойно и достойно докрай“, заявиха студентите в блокадата, съобщава Данас, цитирайки N1.

Građani se večeras raduju kod Londona u centru Beograda, nakon što je Aleksandar Vučić izjavio da će Studentska lista imati najviše mandata i da je jasno da je njegova strana izgubila izbore. https://t.co/nW8fabbCxt — BIRN Srbija (@BIRNSrbija) October 25, 2026