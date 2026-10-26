Чакан директор в Левски се сбогува с клуба, в който изгради величие

Очаква се съвсем скоро в Левски да има ново попълнение. Но неговата работа няма да бъде на терена. Той ще се занимава с връзките с партньорите на клуба и търсенето на нови такива. Става въпрос за Филаделфо Апаро. Той заемаше подобна позиция в италианския Комо, който за три години стигна от Серия Б до Шампионска лига. Апаро направи още една крачка към "Герена", като се сбогува с Комо.

Филаделфо Апаро: "Беше важна част от живота ми"

Ето какво написа Филаделфо Апаро на изпроводяк: "Чао, Комо! Както се случва с всички хубави неща, идва моментът за сбогуване. Трябва да призная - странно ми е да напиша тези думи. През изминалите години ти беше много повече от професионален опит. Беше важна част от живота ми, изпълнена с предизвикателства, емоции, постижения и хора, които оставиха трайна следа. Имах щастието да преживея една необикновена глава от историята на Комо.

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"Имаше незабравими мигове"

Промоцията в Серия А, завръщането в елита, вълшебното пътешествие към Шампионската лига, нарастващият ентусиазъм около клуба и възможността всеки ден да допринасям за изграждането на нещо наистина специално. Имаше незабравими мигове, трудни дни, предизвикателства, които изглеждаха непосилни, и постижения, заради които си заслужаваше всяко усилие". Само преди 3 години Комо играеше в Серия Б. Воденият от Сеск Фабрегас отбор завърши на второ място във втората дивизия на Италия през сезон 2023/24 и си спечели промоция. Следващата година те не просто се спасиха от изпадане, а завършиха на 10-о място. А през миналия сезон Комо се класира за Шампионска лига.

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