Чужденец застава начело на националите по настояване на БФС

Българският футболен съюз ще повери националния отбор на чуждестранен специалист. Президентът на централата Георги Иванов е категоричен, че следващият постоянен селекционер на България няма да бъде българин, съобщава "Тема Спорт". В момента се водят интензивни разговори, като официалното назначение се очаква да стане факт от 1 януари. Сред обсъжданите имена преобладават треньори от Балканите. Последното, което се появи в публичното пространство, е това на хърватина Роберт Просинечки. Споменават се още сърбинът Сале Анкович и румънецът Едуард Йорданеску.

Георги Иванов отхвърли вариант за български треньор и преговаря с имена от Балканите

От БФС са разговаряли и с турски специалист, както и с бразилеца Силвиньо. Последният обаче е имал сериозни финансови претенции, а освен това е близо до договор с Коринтианс. Според информацията футболната централа търси по-достъпен финансово специалист от Балканите. Сред българските варианти са били обсъждани Александър Тунчев и Димитър Димитров-Херо, но Георги Иванов е настоял следващият селекционер да бъде чужденец. Последният чуждестранен треньор на България беше сърбинът Милан Кръстаич. Преди него националния отбор води и германската футболна легенда Лотар Матеус.

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Поне засега не се очаква постоянният селекционер да бъде назначен преди края на годината. Временно начело на България за последните два мача от Лигата на нациите застана Атанас Рибарски, който води юношеския национален отбор до 19 години. Под негово ръководство “лъвовете” загубиха с 0:3 при гостуването си на Исландия, но победиха Люксембург с 2:0.

Рибарски се очаква да остане на поста и за предстоящите през ноември срещи с Естония като гост и Исландия у дома. Имаше индикации, че кампанията може да бъде довършена от селекционера на младежите до 21 години Тодор Янчев, но той ще продължи работата си с тази гарнитура въпреки неуспешните евроквалификации. Междувременно на юношеския национален отбор до 19 години му предстоят квалификации за европейското първенство в Лига В, група 4, срещу Гибралтар, Молдова и Латвия. Очаква се тези срещи да бъдат водени от селекционера на България до 17 години Светослав Петров.

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