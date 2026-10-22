ЦСКА представя новото си силно лице в управата

ЦСКА ще има нов директор, който предстои да бъде представен официално от ръководството на клуба. Това ще се случи на пресконференция, свързана със завръщането на "червените" на стадион "Българска армия". Според информация на "Мач Телеграф" новото име в управленската структура на столичния клуб е Александър Владимиров.

Конкретните функции на новия ръководител ще бъдат разкрити допълнително

Назначението на Владимиров идва след период, в който той заемаше позиции в местната администрация във Враца. До съвсем скоро той беше заместник-кмет по спорта в града, както и част от управлението на Общински фонд "Култура". Само преди броени дни Владимиров е бил освободен от управителния съвет на фонда. Сега пред него може да се отвори нова възможност за професионална реализация, този път в една от най-популярните футболни организации в България. Очаква се отборът да внесе повече яснота около новото назначение по време на предстоящата пресконференция, на която ще бъдат разкрити и подробности за конкретните отговорности на Владимиров в клуба.

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Завръщането на ЦСКА на обновения стадион "Българска армия" е насрочено за 31 октомври, когато тимът ще приеме Славия. Двубоят ще отбележи важен момент за "армейците" и техните привърженици, които очакват отново да подкрепят отбора на неговия дом.

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