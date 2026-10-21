ЦСКА взе важно решение за мача с Лудогорец

Програмата на ЦСКА е доста натоварена, като освен двата мача от Лигата на конференциите в две поредни седмици, за "червените" предстои домакинство на Лудогорец. Те имаха възможността да отложат дербито, но според колегите от "Sportal", са решили да не се възползват сега, а да си запазят тази привилегия за друга среща. По всяка вероятност това ще бъде и последното домакинство на ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА няма да отлага мача си срещу Лудогорец

За ЦСКА предстои гостуване на датския Нордселанд, а мачът е от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите и ще се проведе на 22 октомври от 19:45 ч. българско време. А само 4 дена след това, "червените" приемат Лудогорец в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Подобно на Левски, който отложи мача си с "орлите" за декември, ЦСКА можехда да олекотят програмата си, но са избрали да не го правят след разговор между старши треньора Маркус Гиздол и спортния директор Валентин Илиев.

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ЦСКА е втори в Първа лига

Очаква се мача на ЦСКА с Лудогорец да е последният, в който "червените" ще домакинстват на Националния стадион "Васил Левски". Според информациите, следващото домакинтво на "армейците" - срещу Славия на 30 октомври, ще се състои на новия стадион "Българска Армия". В Европа ЦСКА ще търси първи точки, след като загуби първия си мач в Лигата на конференциите с 1:2 от Монако. На родна земя "червените" заемат втората позиция в Първа лига. Те имат актив от 27 пункта, който събраха в 11 мача - 8 победи и 3 равенства. Първият Левски има 28 точки, а третият Лудогорец е с 26. Но и двата отбора са с по 1 мач по-малко от ЦСКА, който предстои да изиграят помежду си през декември.

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