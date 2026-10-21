Директор в Левски разкри дали наистина си тръгва от "Герена"

Маркетинг директорът на Левски Виктор Викторов категорично отрече появилите се публикации, че ще напусне клуба, като на поста му ще бъде назначен италианец с голям опит. Викторов заяви официалната си позиция чрез публикация в социалните мрежи. Той подчерта, е възможността той да бъде заменен дори не е била обсъждана. Слуховете за неговото напускане дойдоха на фона на промените в ръководните позции в Левски.

Виктор Викторов: "Запазвам поста си на маркетинг директор"

"Във връзка с появилите се през последните дни публикации и спекулации в част от медиите, считам за необходимо лично да внеса яснота и да информирам левскарската общност относно професионалното ми бъдеще в ПФК Левски. Категорично заявявам, че разпространените информации, според които вече не съм част от клуба, не отговарят на истината. Запазвам поста си на маркетинг директор на ПФК Левски, като подчертавам, че никога не е била обсъждана възможността за промяна на заеманата от мен позиция.

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"Вярвам, че те ще бъдат поредната важна стъпка"

Искам да уверя цялата левскарска общност, че заедно с екипа ми продължаваме да работим със същата отдаденост, енергия и амбиция за развитието на клуба в областта на маркетинга, клубната идентичност и комуникацията с привържениците. Работим активно по редица нови и вълнуващи проекти, част от които ще бъдат представени съвсем скоро. Вярвам, че те ще бъдат поредната важна стъпка в развитието на ПФК Левски и ще донесат положителни емоции на нашите привърженици. Само Левски!", написа Викторов в социалните медии.

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