Две огромни липси за ЦСКА срещу Лудогорец, звезда "дебютира" при Гиздол

След като взе първа точка в Лигата на конференциите, ЦСКА се завръща на родната сцена с домакинство срещу Лудогорец, което може да е последното на Националния стадион "Васил Левски" преди "червените" да се заврърнат на стадион "Българска Армия". Но пред новия старши треньор на "армейците" Маркус Гиздол ще има допълнителни пречки за дербито с "орлите". Според колегите от "Тема спорт", крилото Лео Перейра и централният нападател Жоел Зварц ще пропуснат двубоя. Но Жан-Филип Гбамен е обратно на линия.

Лео Перейра може да отсъства дълго

Лео Перейра, който трябваше да бъде титуляр и срещу датския Нордселанд в Лигата на конференциите, получи контузия в областта на аддукторите преди мача от евротурнирите и все още не се е възстановил. Той беше в добра форма през последните седмици, а липсата му ще покаже недостатъчната дълбочина в състава на ЦСКА, що се отнася до фланговите футболисти. Перейра почти със сигурност ще отсъства и за домакинството на Славия, а може да пропусне и мачовете до паузата за националните отбори - гостувания на Панатинайкос и Левски.

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Зварц може да играе срещу Славия, Гбамен се завръща

Жоел Зварц се контузи при победата на "армейците" над Несебър с 2:0 за Купата на България и също все още не е възстановен. От ЦСКА ще направят всичко възможно голмайсторът на Първа лига да бъде на линия за мача срещу Славия. Добрата новина за Маркус Гиздол е, че групата на "червените" се завръща централният защитник Жан-Филип Гбамен. До този момент той пропусна и четирите мача под ръководството на немския специалист и може да направи своеобразен дебют за него срещу Лудогорец.

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