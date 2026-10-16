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"Един португалец развали всичко": Стоичков избухна след ЦСКА - Монако

16 октомври 2026, 11:02 часа 1564 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Един португалец развали всичко": Стоичков избухна след ЦСКА - Монако

Легендата на ЦСКА Христо Стоичков отправи остри критики към съдийството след загубата на "червените" с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите. Носителят на "Златната топка" изгледа двубоя от трибуните на Националния стадион "Васил Левски" и остана впечатлен от представянето на българския тим. Камата обаче не скри недоволството си от решенията на португалския рефер Жоао Гонсалвеш, към когото насочи посланието си в социалните мрежи.

Стоичков: "Само един португалец развали уникалната вечер" 

Малко след двубоя бившият нападател публикува кратък, но категоричен коментар в профила си в Instagram. "Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа Стоичков. Думите му бяха насочени към главния съдия Жоао Гонсалвеш, чиито решения предизвикаха недоволство сред домакините.

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Христо Стоичков

Претенции за дузпи и спорен втори гол на Монако

ЦСКА имаше няколко претенции за наказателен удар по време на срещата. Домакините оспориха и ситуацията преди второто попадение на французите, когато според тях е било извършено нарушение срещу Стефано Сенси. Въпреки поражението футболистите на Маркус Гиздол получиха аплодисментите на привържениците за представянето си срещу лидера във френската Лига 1.

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ЦСКА Христо Стоичков
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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