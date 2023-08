Елитен швейцарски тим преговаря за крило на Локомотив Пловдив

Бабакар Дион пристигна в Локомотив Пловдив през лятото на 2022 година. През миналия сезон сенегалецът с белгийски паспорт изигра общо 37 мача за „черно-белите“ във всички турнири, в които реализира четири попадения и направи 4 асистенции. От началото на новата кампания той продължава с отличните си изяви като в три срещи има два гола и една асистенция.

🇧🇪 Belgians all over the world !

Advanced discussions underway between Lokomotiv Plovdiv🇧🇬&FC Lausanne-Ouchy🇨🇭 for Babacar Dione.

The right winger trained at #essevee - already a scorer twice at the start of the season - has a personal agreement with the Swiss club on the basis… pic.twitter.com/fsuUvKF0mo