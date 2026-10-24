Емблема на ЦСКА: "Елементарните грешки са фатални, има проблем в защитата"

След идването на Маркус Гиздол ЦСКА показва добро лице на терена, но допуска доста грешки, които се оказват фатални. Това заяви една от емблемите на "червените" Георги Илиев-Майкъла в интервю пред колегите от "Мач Телеграф". В четиритте мача под ръководсвтото на немския специалист "армейците" записаха 2 победи, 1 равенство и 1 загуба, като във всички срещи показаха добър стил на игра. Според Майкъла Гиздол ще въведе ред и дисциплина в ЦСКА и ще помогне за изчистването на грешките.

Георги Илиев: "Трябваше да си решим мача много по-рано"

Ето какво каза Георги Илиев: "Срещу Монако ЦСКА изигра един от най-добрите си мачове в последните 3-4 години, а срещу Нордселанд до 20-ата минута трябваше да води с 3:0. Трябваше да си решим мача много по-рано, а не да чакаме гол в 90-ата минута. Играта на отбора беше на ниво, но отново елементарни грешки в защита се оказаха фатални. Според мен този треньор ще въведе ред и дисциплина. Той ще ги научи, че не може в подобни важни мачове да допускаш подобни неточности. Първият гол на датчаните е срамен, няма нужда да го коментирам. Просто топката трябваше да бъде изчистена в корнер.

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"Отборът губи своята агресията и характера"

Цялостно имаме проблеми както с бековете, така и в центъра на отбраната в последните години. Веднага щом допуснем попадение, отборът губи своята агресията и характера. Един отбор се гради от вратар и защитници, ако нямаш качествени такива, няма как да направиш добър отбор. През годините се опитахме да въртим футболисти и треньори, за да я напаснем, но това не се случи. За да се решат проблемите, най-важна е спортно-техническата част: треньор, спортен директор и капитан. Те са хората, които гледат за бъдещето, а не за настоящето".

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