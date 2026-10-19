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Емблематичен роден клуб взе важно решение за управленска позиция

19 октомври 2026, 16:07 часа 1339 прочитания 0 коментара
Снимка: Ivan S. Ivanov / LAP.bg
Емблематичен роден клуб взе важно решение за управленска позиция

Пирин Благоевград се намира в едни от най-трудните си години както на терена, така и извън него. "Орлетата" са на последно място във Втора лига, след като записаха едва 1 точка в първите си 12 мача. Те бяха и пред фалит, но към момента се стабилизират. Ветераните на клуба поеха акциите, а сега Пирин взе важно решение - ще продължи да функционира без спортен директор.

Пирин Благоевград остава без спортен директор

Ръководството на Пирин Благоевград е взело решение клубът да промени организационната си структура. В резултат Николай Петрунов е освободил позицията на спортен директор. Това беше съобщено от клуба. Ето какво написаха "орлетата": "Пирин ще продължи да функционира без спортен директор. Ръководството на ПФК „Пирин 22“ АД взе решение за промяна в организационната структура на клуба, вследствие на която Николай Петрунов освобождава поста спортен директор.

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"Съответните функции ще бъдат разпределени"

Решението е част от мерките за оптимизиране на административните разходи и по-ефективно разпределение на наличните финансови ресурси. На този етап клубът ще продължи да функционира без обособена позиция спортен директор, като съответните функции ще бъдат разпределени в рамките на съществуващата структура. ПФК „Пирин“ изказва своята благодарност към Николай Петрунов за положените усилия, професионалното отношение и работата му в интерес на клуба. Ръководството оценява неговия принос и му пожелава здраве, успехи и бъдеща професионална реализация".

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