Феновете спасяват Локомотив Пловдив: Събраха 12 000 евро за ден

Както е известно, през август месец от Локомотив Пловдив съобщиха, че вече бившият собственик на клуба Христо Крушарски е взел решението да се оттегли от поста си и да спре всякаква финансова помощ към "смърфовете". В момента акциите на "черно-белите" са готови за прехвърляне, но все още нямат окончателен нов собственик. За да се издържа клуба, от Локомотив обявиха откриването на две дарителски сметки, като 24 часа след това от сдружение "Магията на Пловдив" похвалиха феновете за събраните средства.

"Това е доказателство, че Локомотив има хора"

Ето какво написаха от сдружението: "КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО, МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! За по-малко от 24 часа успяхме да съберем сумата от 11 972.00 евро Огромно благодарим на всеки един от вас, който се включи, дари, сподели и показа, че когато каузата е обща, можем да постигнем много! Това е доказателство, че Локомотив има хора зад гърба си, които не се отказват! Благодарим ви за подкрепата, доверието и сърцата, които влагате в тази кауза!

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"Имаме още работа"

Но борбата продължава! Това е само една стъпка напред. Имаме още работа и няма да спрем дотук! САМО ЛОКО! ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ!" Локомотив Пловдив се намира на 11-ото място в Първа лига след изиграването на 11 кръга. "Смърфовете" спечелиха 8 точки - 2 победи, 2 равенства и 7 загуби. В последната си среща пловдивчани гостуваха на Локомотив София, а мачът завърши при резултат 1:1. За тях следва гостуване на Янтра Габрово в 1/16-финал за Купата на България.

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