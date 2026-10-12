Георги Иванов избухна и посочи главните виновници за срива на българския футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов сподели позицията си относно срива на българския футбол. Той бе категоричен, че проблемите възникват от липсата на достатъчно образовани треньорски кадри и минималното наличие на клубни бази. Част от новите реформи на БФС включват привличане на лектори от УЕФА и фокусиране върху детско-юношеските школи.

Българският футбол страда от липса на достатъчна подготовка в школите

"Българските треньори трябва малко да се активират и да се самообразоват. Те не могат да разберат, че лицензът, който получават в треньорската школа, е само базата. Оттам нататък трябва да ходят на семинари и на курсове. Един треньор трябва да се обучава, докато е жив. А нашите треньори са си намерили мантрата. Те тренират играчите, но не ги развиват. Трябва да се научат как се развиват играчите, а не само да хвърлиш една топка на 20 човека и те да тичат след нея. Това не е тренировка", заяви Иванов.

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"Българските треньори – цялата вина е в тях. За това, че никой не им предлага работа, за това, че нямаме качествени играчи, също е тяхната вина. Виждали ли сте добър ученик без добър учител? Няма шанс. Ще направим всичко възможно да имаме лектори от УЕФА, които да започнат да променят образованието, вижданията и начина, по който работят българските треньори. Ние като БФС не можем да отидем да тренираме академиите на другите клубове, защото това са частни дружества", добави ръководителят на родния футбол.

"На територията на София-град има 380 отбора до 14 години. Вие сте журналисти, проверете колко терена има. Как смятате, че можем да изграждаме футболисти? На четвърт терен - четвърт футболист. На половин терен - половин футболист. Клуб като Левски има едно изкуствено игрище, на което тренират 12 отбора. ЦСКА дълго време обикаляше като чергари. Лудогорец пък нямаше нито един юноша в първия отбор. Вече има заради новото правило. Целта ни е да обърнем внимание на детско-юношеския футбол. Това е основната ни политика. Знаем къде е проблемът. Всичко това изисква време", завърши Гонзо.

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