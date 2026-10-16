Георги Костадинов изрази смесени чувства и отправи важно предупреждение след грешката на Вуцов

Спортният директор на Левски Георги Костадинов призна, че изпитва леко разочарование след равенството 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген в Лига Европа. По думите му резултатът е закономерен с оглед на показаното от двата отбора, но “сините” са имали реална възможност да си тръгнат с победа. Българите поведоха в резултата, но допуснаха изравняване след груба грешка на вратаря Светослав Вуцов. Въпреки пропуснатата възможност за успех Костадинов подчерта, че представянето на Левски показва положително развитие.

Георги Костадинов определи равенството като закономерно с оглед на играта

„Честно казано, чувствата са смесени. От една страна, равенството е закономерно, но от друга, имахме възможност да спечелим, затова изпитвам леко разочарование. Важното е, че отборът расте. Показахме, че можем да се противопоставим на домакините“, сподели спортният директор след срещата.

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Спортният директор коментира и ситуацията, довела до изравнителното попадение на НЕК Ниймеген. В 64-ата минута от двубоя Светослав Вуцов сбърка при изнасянето на топката и подаде директно на Тярон Чери, който отбеляза на празна врата за 1:1. Въпреки допуснатата грешка Костадинов не отрече доброто представяне на стража на "сините" като подчерта, че подобни моменти трябва да бъдат анализирани внимателно.

„Светльо Вуцов направи добър мач. Всеки греши, но той трябва да направи анализ на случилото се заедно с треньора на вратарите, защото на това ниво подобни грешки са фатални“, допълни Костадинов.

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