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Хулио Веласкес: "Уважаваме съперника, ще заложим на най-доброто"

17 октомври 2026, 13:15 часа 1212 прочитания 0 коментара

След важната точка, която Левски спечели в гостуването си на НЕК Ниймеген в Лига Европа, "сините" се завръщат към ангажиментите си на родна земя. За тях предстои гостуване на Спартак Плевен от 1/16-финалите за Купата на България. То ще се проведе на 18 октомври от 18:00 ч. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на пресконференция преди двубоя, като заяви, че "сините" ще заложат на най-доброто.

Хулио Веласкес: "Ще заложим на най-доброто"

Ето какво заяви Хулио Веласкес: "Имаме голямо уважение към съперника. Цялата ни концентрация трябва да е към съперника, за да можем да спечелим. По отношение на стартовите 11 очевидно няма да коментирам. Ще заложим на най-доброто, което да ни донесе победата. В крайна сметка сме професионален отбор и ако не можем да се справим с пътуването и емоциите, значи имаме проблем. Основният фокус сме ние като отбор, но трябва и да знаем срещу кого се изправяме, както и неговите силни и слаби страни. Първата стъпка да се представим добре беше вчерашната тренировка. Отборът бе фокусиран, особено играчите, които имаха по-интензивна работа.

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Хулио Веласкес

"Разбира се, че знаем какъв е теренът"

Това за мен е много важно, защото ми харесва да гледам как реагират футболистите на различните предизвикателства, които турнирите ни представят. Това е характерът - как ще реагираш в даден мач, как ще се справиш с пътуване и емоции. В четвъртък играхме на един терен, който изглеждаше невероятно, беше бърз, но и малко твърд. Но терен, на който може да се играе футбол. Разбира се, че знаем какъв е теренът в утрешния ден, защото исках да го знам. Както винаги казвам без извинения трябва да покажем най-доброто от себе си, за да се представим на ниво.

От гледна точка на историята на Литекс и мачовете с тях съм запознат. Утре обаче играем с различен отбор. Разбира се, ние сме сигурни, че подкрепата утре ще е невероятна и трябва да дадем правилния отговор на нея".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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