Играч на Манчестър Юнайтед с брутална критика към Майкъл Карик след кошмара в Италия

Манчестър Юнайтед претърпя тежко поражение с 1:4 от Комо в Шампионска лига, а загубата на италианска земя предизвика сериозно напрежение в отбора. Бъдещето на треньора Майкъл Карик вече е поставено под въпрос, а действията му след последния съдийски сигнал и последвалите изказвания на капитана Бруно Фернандеш допълнително изостриха ситуацията.

Разминаването в позициите между Майкъл Карик и футболистите застрашава стабилността на отбора

След края на двубоя английският специалист се отправи директно към сектора за гости, за да поднесе извиненията си на стотиците привърженици, които са дошли до Италия, за да подкрепят тима. Карик обаче подмина собствените си играчи, което предизвика асоциации с поведението на Оле Гунар Солскяер след загубата от Уотфорд през ноември 2021 г. Тогава норвежецът също се насочи към гостуващите фенове след тежкото поражение, а само 24 часа по-късно беше уволнен.

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По-късно напрежението се пренесе и пред медиите. Капитанът Бруно Фернандеш не скри съмненията си относно избрания подход за двубоя срещу Комо. В интервю за TNT Sports португалецът обясни как тактическите решения са позволили на съперника да се чувства комфортно с топката.

„Решението на щаба беше да не пресираме човек за човек, което понякога оставяше пространство зад нас. Когато дадеш толкова много притежание на топката на такива отбори, те придобиват увереност“, заяви Фернандеш.

На пресконференцията след срещата Майкъл Карик също коментира представянето на отбора. Треньорът насочи вниманието към усилията и работата без топка, като даде да се разбере, че само тактическата схема не може да обясни подобно поражение: „Без значение каква система или с каква тактика играеш – ако не бягаш, ако не бягаш напред и назад, няма как да спечелиш мач“.

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