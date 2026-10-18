Играл за Левски и ЦСКА: "Левски ще бие с лекота, Веласкес работи много качествено"

След спечелената точка в гостуването на НЕК Ниймеген от Лига Европа, Левски ще се завърне на родна земя, за да играе за Купата на България. "Сините" ще гостуват на Спартак Плевен днес, на 18 октомври, от 18:00 ч. Срещата е от 1/16-финалите на турнира. Бившият играч и на Спартак, и на Левски, Пламен Гетов даде мнението си за предстоящия двубой. Той гововори в интервю пред колегите от "Тема спорт", като според него "сините" ще вземат безпроблемно победата.

Пламен Гетов: "Левски ми хареса много в Нидерландия"

Ето какво каза Пламен Гетов: "Левски ще бие с лекота. Няма да има проблеми срещи Спартак Плевен. Сините ще влязат с голямо настроение, особено след равенството с НЕК Неймеген. Ясно е, че Веласкес ще направи много промени по състава си, но като цяло отборът се намира в отлично състояние. Левски ми хареса много в Нидерландия. Чета, че се обвинява Светльо Вуцов, но за мен се представи на ниво. Нормални неща са грешките във футбола. Сбърка един път и беше фатално, но другите положения, които извади? Ако не беше спасил още първата по-опасна ситуация, когато отрази изстрела с глава на противниковия нападател, мачът отиваше в друго русло. Като цяло Левски игра добре. Показа високо ниво.

"За съжаление, не мога да кажа нищо за Спартак"

Веласкес работи много качествено, но се изненадах, че извади Груич. Не знам, може би е бил уморен. Сърбинът е класен футболист, спокоен, отнема топката, организира играта, във въздуха е отличен. Майкон също ми харесва. Нестандартен играч е. А и като цяло сините разполагат с много добър състав. Битката за титлата обаче ще бъде доста тежка за всички. ЦСКА и Лудогорец надигат глава и ще е интересно. За съжаление, не мога да кажа нищо за Спартак. Вече не ходя на стадиона. Развиват се, както си желаят. Преди седем-осем години приключих отношения и съм далеч от плевенския футбол. И затова не мога да ви кажа кога ще има подобрение".