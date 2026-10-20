"Илиян Филиопов даваше от собствените си пари за Ботев, гоним това, което той искаше"

Минаха почти 3 седмици от убийството на Илиян Филипов, но нещо такова няма как да бъде преживяно лесно. На това мнение е новата звезда на Ботев Пловдвив Асен Чандъров. Той получи своята награда за играч на месеца през Септември, след което говори пред медиите. Една от темите, която Чандъров засегна, беше именно за Илиян Филипов. Той заяви, че покойният бизнесмен е ставал и лягал с мисълта за Ботев и добруването на клуба.

Асен Чандъров: "В момента всички сме концентрирани"

Ето какво каза Асен Чандъров за Филипов и Ботев Пловдив: "Не можеш да се съвземеш от такова нещо. Това беше човек, който се събуждаше и лягаше с мисълта за Ботев. Даваше от собствените си пари за Ботев. Тогава бях с националния отбор и не бях с моите съотборници в първите дни. В момента всички сме концентрирани и гоним целите, които той искаше. Продължаваме напред и гледаме да се представяме добре, за да му сбъднем мечтата. Ние сме футболисти и трябва да мислим само за футбол".

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"Някой ден ще постигне големи неща"

Чандъров обърна внимание и на младата зведа на "канарчетата" Самуил Цаонов: "Сами е доста сериозно момче. Има много голям талант, вече има сигурно 5-6 гола в "А" група. Със сигурност някой ден ще постигне големи неща. Само да слуша нас, по-опитните". Ботев Пловдив е на пето място в Първа лига с актив от 19 точки, които спечели в 11 мача - 6 победи, 1 равенство и 4 загуби. Следващата среща на "канарчетата" е гостуване на ЦСКА 1948.

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