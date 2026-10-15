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"Имахме късмет": Вратарят на Монако с голямо признание към ЦСКА

15 октомври 2026, 21:59 часа 1697 прочитания 0 коментара

Вратарят на Монако Лукаш Храдецки призна, че френският тим е имал сериозни затруднения при победата с 2:1 над ЦСКА в София в мач от Лигата на конференциите. Финландският национал остана впечатлен от атмосферата на стадиона и представянето на "червените", които поставиха гостите под сериозен натиск. Стражът дори изрази съмнение, че Монако може да спечели европейския турнир, но трябва да подобри играта си.

Храдецки призна: Монако е страдал срещу ЦСКА 

Въпреки че гостите поведоха с 2:0, Храдецки подчерта, че резултатът не отразява напълно трудностите, които неговият отбор е изпитал на терена. "Имахме късмет с това, че поведохме с 2:0, но доста страдахме в този двубой. Атмосферата беше невероятна. Беше удоволствие да играя тук. ЦСКА пресираше много, трябваше да направим някои корекции, не беше лесно."  

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ЦСКА - Монако

Храдецки обърна специално внимание на положенията, които ЦСКА създаде след почивката, и изрази увереност, че "армейците" имат сили да печелят точки в турнира. "Не заслужаваше ли ЦСКА поне точка? Да, съгласен съм, но това е футболът. Имаха много удари през второто полувреме, много опасен и много силен отбор. Аз съм сигурен, че те ще вземат точки в Лигата на конференциите."

"Възможно е да спечелим Лигата на конференциите, но  с тази игра няма как да стане", завърши Храдецки.

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Монако ЦСКА Лига на конференциите
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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