"Имахме късмет": Вратарят на Монако с голямо признание към ЦСКА

Вратарят на Монако Лукаш Храдецки призна, че френският тим е имал сериозни затруднения при победата с 2:1 над ЦСКА в София в мач от Лигата на конференциите. Финландският национал остана впечатлен от атмосферата на стадиона и представянето на "червените", които поставиха гостите под сериозен натиск. Стражът дори изрази съмнение, че Монако може да спечели европейския турнир, но трябва да подобри играта си.

Храдецки призна: Монако е страдал срещу ЦСКА

Въпреки че гостите поведоха с 2:0, Храдецки подчерта, че резултатът не отразява напълно трудностите, които неговият отбор е изпитал на терена. "Имахме късмет с това, че поведохме с 2:0, но доста страдахме в този двубой. Атмосферата беше невероятна. Беше удоволствие да играя тук. ЦСКА пресираше много, трябваше да направим някои корекции, не беше лесно."

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Храдецки обърна специално внимание на положенията, които ЦСКА създаде след почивката, и изрази увереност, че "армейците" имат сили да печелят точки в турнира. "Не заслужаваше ли ЦСКА поне точка? Да, съгласен съм, но това е футболът. Имаха много удари през второто полувреме, много опасен и много силен отбор. Аз съм сигурен, че те ще вземат точки в Лигата на конференциите."

"Възможно е да спечелим Лигата на конференциите, но с тази игра няма как да стане", завърши Храдецки.

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