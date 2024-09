Искан от ЦСКА подсили новак в сръбската Суперлига

Искан от ЦСКА футболист премина в новак в сръбската Суперлига. Става въпрос за централния нападател на германския Дармщат Филип Стоилкович, който подсили тима на ОФК Белград. Бившият младежки национал на Швейцария ще играе в западната ни съседка под наем до края на сезона.

ЦСКА имаше сериозно желание да привлече Филип Стоилкович през летния трансферен прозорец. Заговори се, че „армейците“ дори са изпратили официална оферта за правата на 24-годишния футболист, но до сделка така и не се стигна.

Another interesting signing for the 🇷🇸 Superliga. Filip Stojilković (24) joins OFK on loan from Darmstadt.



Signed with them in 2023 for 2M. Scored 3 in 24 appearances. Also has 25 U21 caps for 🇨🇭.



Tall but fast. 186cm with a top speed of 34.55 km/h in the 23/24 Bundesliga. pic.twitter.com/rE5GVMHT9G