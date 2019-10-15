Извънредно: Боби Михайлов отговори на премиера, подава ли оставка?

На базата в Бояна медийният директор на съюза Христо Запрянов разясни, че в петък от 14:00 часа има заседание на Изпълкома на БФС и след него, от 15:00 часа, Михайлов ще отговори на всички въпроси на медиите.Оставката на Михайлов бе поискана от Борисов след тежката загуба на националния отбор от Англия в европейска квалификация.