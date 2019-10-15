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Извънредно: Боби Михайлов отговори на премиера, подава ли оставка?

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photo of Извънредно: Боби Михайлов отговори на премиера, подава ли оставка?
Снимка: Facebook/Hacienda Beach
Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е заявил, че няма да подава оставка, съобщава БНР. Тя му беше поискана от премиера Бойко Борисов днес.

На базата в Бояна медийният директор на съюза Христо Запрянов разясни, че в петък от 14:00 часа има заседание на Изпълкома на БФС и след него, от 15:00 часа, Михайлов ще отговори на всички въпроси на медиите.

Вижте думите, с които Борисов поиска оставката на Михайлов

Вижте думите, с които Борисов поиска оставката на Михайлов

"Призовавам Борислав Михайлов незабавно да си подаде оставката като президент на Българския футболен съюз!". Това написа премиерът Бойк...

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Оставката на Михайлов бе поискана от Борисов след тежката загуба на националния отбор от Англия в европейска квалификация. 

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Actualno.com

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3 Коментара

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  • Анонимен 2 Анонимен преди 56 минути Профил на трол?
    И футболните хулигани вече не го бръснат БОКо дори за симитлийска слива!
    отговор : 1 !
  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 час Профил на трол?
    Мафията ни правии на маймуни...уволнение,съд и в затвора за всички управници....народно въстание!
    отговор : 2 !
  • Октомври 1.1 Октомври преди 59 минути Профил на трол?
    Това последното на този етап е невъзможно. Тази мафия си има име и тя е Кликата 10111989 и те са ВРАГОВЕ НА НАРОДА. Ти колко пъти написа Врагове на Народа тук в този форум ? Ами досега съм срещал само мой постове с тези думи кратки и Ясни. Винаги обаче можеш да започнеш и ще видиш колко трудна за осъществяване е това последното. Трудно и направо невъзможно на този етап.
    : 1 !

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