Извънредно: Боби Михайлов отговори на премиера, подава ли оставка?
Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е заявил, че няма да подава оставка, съобщава БНР. Тя му беше поискана от премиера Бойко Борисов днес.
Вижте думите, с които Борисов поиска оставката на Михайлов
"Призовавам Борислав Михайлов незабавно да си подаде оставката като президент на Българския футболен съюз!". Това написа премиерът Бойк...
Редактор:
Александър Коларов
Етикети: Боби Михайлов БФС Борислав Михайлов
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