"Явно ЦСКА е ПСЖ! Такава простотия няма, това го измисли Христо Янев"

Бившият футболист и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла отправи остра критика към любопитно тактическо решение на "червените" след загубата с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите. Въпреки че тимът на Маркус Гиздол оказа сериозна съпротива на френския съперник, Илиев остана недоволен от начина, по който футболистите изпълняват началния удар. Според него тази практика е въведена от Христо Янев, а новият наставник продължава да я използва.

Майкъла с остра критика към тактиката на ЦСКА

Георги Илиев обърна внимание на изпълнението от центъра на терена, при което футболистите на ЦСКА изпращат топката директно в странично хвърляне. Той не скри раздразнението си от този подход и постави под въпрос смисъла на подобно решение.

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"Единственото, което не ми направи добро впечатление - същото изпълнение на центъра, когато започваш мача, да я ритнеш в тъча. Такова положение няма в света. Това го измисли Христо Янев и Гиздол сега го приема като някаква даденост...", заяви Майкъла.

"ПСЖ го правят? Значи ЦСКА е ПСЖ!"

В хода на коментара си Илиев получи уточнение, че подобен начин на изпълнение се използва и от европейския клубен шампион Пари Сен Жермен. Това обаче не промени мнението му, а предизвика иронична реакция.

"ПСЖ го правят? Значи ЦСКА е ПСЖ! Такава простотия няма - от центъра да я ритнеш в тъча. Те там са, гледай сега, Пари Сен Жермен... не е лош отбор."

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