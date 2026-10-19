Ключова фигура се завръща в строя на Левски за сблъсъка с Виктория Пилзен

Добри новини за Левски преди предстоящото гостуване на Виктория Пилзен в Лига Европа. По всичко изглежда, че “сините” ще могат да разчитат на Акрам Бурас. Алжирският полузащитник най-вероятно ще попадне в групата за двубоя в Чехия, който е насрочен за четвъртък, 22 октомври, от 22:00 часа. Съществуваше възможност халфът да пътува с отбора и за гостуването на Спартак Плевен в неделя, но треньорският щаб прецени, че той все още не е готов да се завърне в състава.

Дългото отсъствие на Акрам Бурас приключи

Последният мач на алжиреца със синята фланелка беше на 1 август срещу Септември София. Тогава той откри резултата при победата на Левски с 3:0, но получи контузия в края на срещата и оттогава не е взимал участие в официален двубой. Наскоро полузащитникът поднови тренировки, а следващата стъпка е постепенно да се върне към игровия ритъм. Дори да попадне в групата за мача в Чехия, това не означава непременно, че ще започне като титуляр.

Още: Едно от най-значимите събития във футболния свят: Назначение в Левски взриви международна класация

Бурас пристигна на "Герена" през лятото на 2025 година и бързо се утвърди като ключов футболист в схемата на Хулио Веласкес. С представянето си той се превърна във важна част от халфовата линия на Левски. От началото на сезона алжирецът има шест мача и два отбелязани гола.

Още: Веласкес посочи най-важното в Левски и призна за напрежение от загуба срещу Спартак Плевен