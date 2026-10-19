Левски, ЦСКА и Лудогорец в кървава битка! Гиздол казва "чао" при всички положения | Точно попадение

Левски взе първа точка в Лига Европа, а Светослав Вуцов беше "виновникът" за равенството с НЕК Ниймеген във всеки смисъл на думата. В същото време ЦСКА превъзхождаше Монако в Лигата на конференците, но загуби. Това поражда интересен въпрос - "армейците" ли бяха силни или монегаските се представиха слабо? А за Купата на България и "червени", и "сини" изпитаха трудности. Така Лудогорец има шанс да се върне на върха. Това са само част от основните теми в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

Очаква ни кървава битка в Първа лига

Мачовете на Левски и ЦСКА в Европа без съмнение бяха най-горещата тема за българската футболна общественост през последната седмица. Левски завърши при равенство 1:1 в гостуването си на НЕК Ниймеген в Лига Европа, като фаталната грешка на Светослав Вуцов се превърна във водещ акцент. ЦСКА надигра Монако, но въпреки това загуби с 1:2 първия си мач в Лигата на конференциите. Спортните журналисти Иво Вецев и Николай Илиев, както и специалните гости - Антоан Стефанов от "Лига на звездите" и един от най-големите български коментатори Георги Попвасилев, обсъдиха представянето на Левски и ЦСКА до последния детайл.

За Купата на България и Левски, и ЦСКА изпитаха сериозни затруднения срещу втородивизионни съперници. Това води до логичния въпрос - може ли Лудогорец да се възползва и да си върне шампионската титла на страната? "Орлите" са в много удобна позиция и работят в правилната посока, а именно завръщане на върха.

"Лига на звездите" се завръща с още по-интересни мачове

"Лига на звездите" имаше своята почивка между двата полусезона и от днес се завръща към обичайния си график. Антоан Стефанов, който е един от създателите на развлекателното футболно предаване обеща, че втората част от кампанията ще бъде дори по-интересна от първата. Колкото и трудно да изглежда да бъде надскочена летвата, която самата "Лига на звездите" вдигна нависоко.

Има ли кой да спре ПСЖ и кога отново ще гледаме Георги Попвасилев в "Точно попадение"?

Последната тема в коментарния сегмент на "Точно попадение" беше посветена на световния футбол. Разгледахме дали има кой да спре ПСЖ по пътя към трета поредна Шампионска лига. Проблемите на любимия на Георги Попвасилев Байерн Мюнхен са видими, особено в гостуванията на баварците. А Барселона трябва да се стегне, ако не иска да изпусне преднината, която има пред Реал Мадрид. От своя страна, "кралете" тепърва трявба да показват какво могат.

Заключителната част на епизода по традиция беше посветена на "Игра за майстори" и прогнозите "В мишената". А в самия край на предаването можете да разберете кога отново ще ни гостува Георги Попвасилев и кои теми ще обсъдим с него. Повече - гледайте в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube: