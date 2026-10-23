Левски има големи планове за нападението през зимата

С пристигането на новото ръководство в Левски беше ясно едно - класата в състава ще се повиши, тъй като "сините" ще могат да плащат по-високи трансферни суми за новите си попълнения. Според колегите от "Мач Телеграф", на "Герена" ще се съсредоточат върху това да подобрят нападението си през предстоящия зимен трансферен прозорец. Освен така нужния централен нападател, в Левски ще търсят и крило.

Полузащитата на Левски е много конкурентна

Освен защитата на титлата в Първа лига, Левски ще се бори на още три фронта. "Сините" имат мачове в основната фаза на Лига Европа до края на ноември. Освен това, те все още се състезават както за Купата на Бълагрия, така и за Купата на елита. Затова те със сигурнот ще търсят подсилване през зимния трансфрен прозорец. В средата на терена дълбочината на състава е достатъчно голяма, като за 3 позиции се борят Сержиньо, Мехди Мубарик, Марко Груич, Гашпер Търдин, Акрам Бурас и Асен Митков.

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Левски ще търси нападател и крило

Най-вече нужда от подсилване "сините" имат в атаката. Те със сигурност ще привлекат централен нападател, като според някои източници Левски е готов да задели поне 2 милиона евро за позицията. Освен това, на "Герена" ще търсят и флангови футболист, с когото да подсилят атаката си. Защитата беше добре подсилена през последния трансферен прозорец и се очаква зимната селекция да бъде по-скромна от лятната.

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