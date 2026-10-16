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Локомотив Пловдив е вторият 1/8-финалист за Купата на България: Косич с интересно мнение

16 октомври 2026, 22:49 часа 2849 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Локомотив Пловдив е вторият 1/8-финалист за Купата на България: Косич с интересно мнение

Локомотив Пловдив е вторият 1/8-финалист за Купата на България, като победи Янтра Габрово с 2:0. "Смърфовете" вкраха по един гол във всяко полувреме, като държаха контрола върху срещата и закономерно продължават напред в турнира. Старши треньорът на "черно-белите" Душан Косич говори след срещата, като изрази интересно мнение за представянето на възпитаниците си. Според него мачът не е бил перфектен за Локомотив.

Локомотив Пловдив победи Янтра Габрово с 2:0

Локомотив Пловдив победи Янтра Габрово в сблъсък от 1/16-финалите за Купата на България. Така "смърфовете" станаха втория 1/8-финалист в турнира, след като ЦСКА 1948 се класира по-рано през деня. Възпитаниците на Душан Косич откриха резултата в 37-ата минута, когато Крайст Лонгвил беше точен. Локомотив отбеляза гол и през второто полувреме, а тогава се разписа Жунир Бурбан. Футболистите на Янтра бяха значително по-активни през второто полувреме, но не успяха да стигнат до попадение, което да им даде надежда за обрат. Така пловдивчани стигнаха до победа с 2:0.

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Душан Косич: "Не беше перфектен мач, но все пак съм доволен"

Душан Косич говори след края на срещата: "Успяхме да анализираме отбора на Янтра, имат доста опитни футболисти, очаквахме тежък двубой и искахме да спечелим, за да продължим напред в турнира, доволни сме генерално от двубоя. Трудно е в този турнир, може да има много изненадващи резултати. Радвам се, че преминахме през това. Това е нещо, което очакваме от нашите нападатели. Не беше перфектен мач, но все пак съм доволен от реализираните попадения. Искаме да играем тези мачове и гледаме напред. Очаквам всеки да дава максимума си. Малко съм изненадан, когато играем подобни мачове и не показваме нашите характеристики. Напрежението винаги е около нас, сигурен съм, че ще се подобрим".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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